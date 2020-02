Italia, Mancini: “Spero che all’Europeo ci sottovalutino…”

MILANO – Roberto Mancini, allenatore della Nazionale, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport in vista dei prossimi Europei: “Spero che ci sottovalutino e nel frattempo noi dovremo ancora crescere col lavoro. Le scelte sono ormai fatte, la rosa è quasi al completo. La Serie A? E’ un campionato bellissimo, con tre squadre in un punto e ancora tutti gli scontri diretti da giocare. Dopo tanti anni di vittorie è normale attraversare un momento più complicato, anche perché la Juve ha cambiato allenatore e anche diversi giocatori. In Italia siamo abituati subito a esagerare dopo una sconfitta, quella di Sarri rimane la squadra più forte. Ibra? E’ un grande campione e penso che sia stato uno dei più forti del mondo”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live