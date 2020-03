Inzaghi tuona: “I campionati devono essere ripresi e portati a termine”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Sky Sport, l’allenatore del Benevento, Filippo Inzaghi, si è espresso in maniera del tutto favorevole sulla ripresa dei campionati, a costo di giocare in piena estate: “E’ stato giusto interrompere le partite. La salute viene prima di tutto e il mio pensiero va a chi purtroppo sta soffrendo. Ma i campionati, quando sarà passata l’emergenza, vanno ripresi e portati a termine. Non riesco a capire come si possa sostenere il contrario. Non so, forse ci sono degli interessi particolari…È vero che siamo in una situazione inaspettata, ma noi siamo pronti a giocare anche a luglio o agosto se necessario. Qualsiasi altra decisione penalizzerà qualcuno. E qualcuno fallirà anche. Il calcio non perderà due mesi, bensì due anni. La nostra società merita la promozione, anche perché siamo in Serie A ormai da febbraio, ma per il bene di tutto il sistema si deve giocare. Le vacanze le abbiamo fatte in questo periodo. Si sono svolte 28 giornate, manca poco per finire. Giocheremo magari ogni tre giorni, ma il campionato va finito per la regolarità e per tutti i sacrifici fatti. Sento tanti discorsi assurdi, ma la cosa più giusta è tornare a giocare per concludere questa stagione. Nessuno deve subire danni”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live