Inter, Conte: “Il Milan vale molto di più dei punti che ha”

MILANO – L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby con alcune dichiarazioni riportate da TMW: “All’andata eravamo ancora all’inizio del campionato, nessuna delle due squadre sapeva che tipo di cammino avrebbe svolto. Il Milan inoltre aveva un altro tecnico. I derby sono sempre sentiti, sono stracittadine e quella di Milano è molto importante. Ci concentreremo però solo sui punti in palio”.

SUL MILAN – “Il Milan vale molto di più dei punti che ha, è davvero un’ottima squadra. Ibrahimovic ha portato mezzi, fiducia e consapevolezza. Noi però puntiamo a giocare bene e fare tre punti, sappiamo comunque che domani ci saranno difficoltà che non incontri in tutte le partite. Entrambe vorranno primeggiare, succede in tutti i derby nel calcio. Ripeto, contano solo i punti”.