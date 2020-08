Il Milan vuole Chiesa. Pronti all’attacco sfruttando Ibrahimovic

MILANO – Rocco Commisso ha aperto alla cessione del suo gioiello: Federico Chiesa. Naturalmente la conditio sine qua non è che alla Fiorentina arrivi un’offerta che accontenti le richieste del presidente. Su calciatore classe ’97 ci sono molti club e nelle ultime ore anche il Milan starebbe pensando all’attaccante viola. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Corriere Fiorentino” Juventus ed Inter sono in netto vantaggio sul Milan di Stefano Pioli, che vorrebbe riallenarlo dopo averlo avuto alla Fiorentina la scorsa stagione. Tra i club interessati a Chiesa ci sarebbe anche il Manchester United, ma il ragazzo preferirebbe restare in Italia in vista dei prossimi Europei. Il Milan, come già detto, parte in svantaggio rispetto alle concorrenti italiane che possono offrire la vetrina della Champions. Eppure il club di via Aldo Rossi ha dalla sua una carte vincente: Zlatan Ibrahimovic. Giocare con lo svedese scatena grande fascino in tutti i giocatori e il Milan vorrebbe usare questo fascino a suo favore per ingaggiare Chiesa e farlo crescere accanto a un leader come l’ex PSG.

