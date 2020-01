Il Milan soffre ma torna a vincere a San Siro: decisivo Rebic

MILANO – Il Milan soffre, gioca male ma vince. A San Siro la banda Pioli supera l’Udinese, conquistando tre punti che la rilanciano con forza nella lotta per un posto in Europa League. La partita inizia malissimo, con una paperona di Donnarumma che, con una incomprensibile uscita a vuoto, spiana la strada per il vantaggio bianconero, firmato da Stryger Larsen. Primo tempo giocato a ritmi a dir poco blandi dal Milan, che rischia di subire anche la rete del raddoppio, solo sfiorata da Lasagna. Nella ripresa la musica cambia: Pioli inserisce Rebic, che trova immediatamente il suo primo centro con la maglia rossonera. La gara si accende e, con continui ribaltamenti di fronte, entrambe le squadre creano occasioni. Quelle più grandi le ha l’Udinese, che sbatte per tre volte sul muro eretto da Donnarumma, il quale riscatta l’erroraccio di inizio partita. I friulani danno sempre la sensazione di poter far male, complice una difesa rossonera che sbanda in continuazione. A un quarto d’ora dalla fine Theo Hernandez trova un grandissimo gol al volo, confermandosi il capocannoniere della squadra. Lasagna al minuto 85 gela San Siro con il gol del 2-2, ma il Diavolo non molla e, tirando fuori il carattere, trova il gol del successo ancora con Rebic.

L’Udinese gioca bene e non merita la sconfitta, ma il cuore e il carattere del Milan hanno la meglio e permettono a Pioli di ritrovare una vittoria a San Siro che, in campionato, mancava dal 31 ottobre. Prestazione da elogiare sul piano del carattere, ma i rossoneri mettono in mostra per l’ennesima volta lacune enormi (sulle quali occorre intervenire anche sul mercato), soprattutto in difesa e a centrocampo.