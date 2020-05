Il mercato lo fa Gazidis: passo in avanti per il centrale Ajer

Il Milan non perde tempo. Non almeno Ivan Gazidis che si fida di Hendrik Almstadt, del suo braccio destro. Il dirigente tedesco starebbe portando avanti la trattativa per il difensore centrale del Celtic Glasgow, il norvegese Kristoffer Ajer. Un nome nuovo, un giocatore che si è messo in mostra nell’ultima edizione dell’Euorpa League.

Un colpo per il futuro, per riforzare una difesa che la prossima stagione punterà sul suo capitano e il prodotto del suo vivaio Matteo Gabbia. Tutti gli altri sono da valutare: Musacchio, Kjaer e Duarte non hanno la certezza di rimanere al Milan.

Ajer, classe 1998, è un giocatore giovane, con grandi potenzialità, con buone doti di marcature e soprattutto con un prezzo accessibile al nuovo progetto di Ivan Gazidis: 18-20 milioni di euro.

Ajer ha deciso da poco di cambiare procura, affidarsi alla SEG, la stessa che cura gli interessi di Gosens e Depay. Sul giocatore, oltre al Milan, ci sarebbe il Psg di Leonardo e sicuramente il Leicester che come i campioni di Francia possono offrirgli la possibilità di giocare la prossima Champions League e di tornare alle dipendenze di Brendan Rodgers, il tecnico che lo ha lanciato e valorizzato proprio al Celtic.

Il Milan di Gazidis però ha l’intenzione di vincere ogni tipo di concorrenza…