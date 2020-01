Ielpo: “Milan, è ora di cambiare modulo. L’ideale sarebbe il 4-4-2”

MILANO – Ai microfoni di Milan Tv, l’ex portiere rossonero Mario Ielpo ha detto la sua sul 4-3-3 utilizzato da Stefano Pioli: “Credo sia ora di cambiare modulo, perché questi giocatori fanno fatica ad esprimersi con questo sistema di gioco. Personalmente giocherei con il 4-4-2, tanto semplice. Ibrahimovic ha bisogno di uno vicino, anche per una questione d’età. Suso non è Ibrahimovic: lo spagnolo è un giocatore buono per cui, però, non vale la pena vincolare l’intera squadra a livello tattico”.