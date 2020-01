Ielpo: “Il 4-4-2? C’è una cosa che cambierei…”

MILANO – Ai microfoni di Milan Tv, l’ex portiere rossonero Mario Ielpo ha parlato della scelta, attuata contro il Cagliari da Stefano Pioli, di passare dal 4-3-3 al 4-4-2: “Il cambio modulo mi ha convinto ma ormai, preso coraggio, la cosa va fatta fino in fondo. Mi auguro che il mister ci faccia vedere i centrocampisti esterni non con i piedi invertiti. Castillejo ha giocato bene, ma un paio di volte è andato uno contro uno a tutto campo e si è vista chiaramente la difficoltà nel saltare l’avversario, perché non aveva il pallone sul suo piede naturale”.