Ibrahimovic sui compagni: “Mi aspetto molto da loro”

MILANO – Zlatan Ibrahimovic ha parlato questa mattina in conferenza stampa a Casa Milan: “Finché sono attivo cerco le sfide, per portare risultati ovunque. Non mi piace essere una figurina. Se dopo sei mesi faccio cose buone, ok, si continua. Altrimenti non mi interessa. Non sono qui perché sono Ibrahimovic, ricomincio da zero e devo ottenere risultati. Il passato non mi aiuta, quello che mi dà più adrenalina è lavorare. I compagni sanno come sono, come mi alleno e come gioco la partita. Devi sapere soffrire, uno che non lo sa fare non arriva al massimo del suo potenziale. Non a tutti piace soffrire, a me sì. Mi aspetto tanto dai compagni”.