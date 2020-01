Ibrahimovic su Pioli: “Gli ho già detto ciò che mi serve per stare bene”

MILANO – Zlatan Ibrahimovic, nel corso della conferenza stampa di presentazione a Casa Milan, ha parlato anche di Kris Piatek e di mister Stefano Pioli: “Qui la pressione è altissima, dal club, dai compagni, dai tifosi. Tutto il mondo si aspetta di portare risultati. Si può fare di più e si deve, se giochi qui non è un caso. Sei venuto qui per i risultati e per fare il tuo lavoro. Pioli? L’ho visto ieri per pochi minuti, è stata una giornata impegnativa. Sono arrivato a Milanello tardi, ci ho parlato, mi ha spiegato cose e anche io gli ho detto quel che mi serve per stare bene. Con calma arriva tutto”.