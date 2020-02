Ibrahimovic, stoccata all’Inter: “Non è da Scudetto”

MILANO – Intervenuto ieri sera in zona mista, Ibrahimovic ha commentato, con alcune dichiarazioni riportate da SportMediaset, la sconfitta nel derby, mandando una stoccata ai cugini nerazzurri: “Nel primo tempo abbiamo seguito tatticamente le indicazioni studiate in settimana, poi però abbiamo subito gol da Brozovic ad inizio ripresa ed è caduto tutto. Prima facevamo pressing alto, poi abbiamo smesso sia di pressare che di far girare il pallone. Abbiamo perso fiducia. Inter da Scudetto? Secondo me no“. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live