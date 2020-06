Ibrahimovic nello spogliatoio dell’Hammarby, la Lega svedese apre un’indagine

MILANO – Non accenna a ridursi il polverone creatosi in Svezia attorno a Zlatan Ibrahimovic, anzi. Nove giorni fa l’attaccante del Milan è tornato in patria per assistere di persona al debutto in campionato dell’Hammarby, società di cui è co-proprietario. Tuttavia al termine della partita, vinta per 2-0, Ibra si è recato nello spogliatoio per congratularsi con la squadra, violando così il protocollo anti-Covid, il quale consente l’ingresso negli spogliatoi soltanto a calciatori e allenatori. Stando a ciò che riporta Repubblica, la Lega svedese ha deciso di aprire un’indagine.

