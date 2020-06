Ibrahimovic nello spogliatoio dell’Hammarby: esplode la polemica in Svezia

MILANO – E’ finito in un vero e proprio polverone Zlatan Ibrahimovic, che ieri era a Stoccolma per assistere alla partita dell’Hammarby, società di cui è diventato co-proprietario alla fine del 2019. Al termine della gara, lo svedese è entrato nello spogliatoio per parlare con la squadra, violando così il protocollo di sicurezza anti-covid, il quale consente l’ingresso nello spogliatoio soltanto a giocatori e allenatore. Il quotidiano ‘Sportbladet’ riferisce come in Svezia siano sorte moltissime polemiche, tanto che il segretario generale del calcio svedese, Mats Enquist, ha provato a smorzare i toni dichiarando che parlerà presto con l’Hammarby per capire l’accaduto.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...