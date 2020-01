Ibrahimovic: “Il Milan è casa mia”

MILANO – Zlatan Ibrahimovic è sbarcato a Milano e sta sostenendo le consuete visite mediche alla clinica La Madonnina. L’attaccante svedese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Milan Tv: “Tanti anni fa mi ricordo che sono atterrato qui. L’importante ora è che sono di nuovo qua. Sono molto emozionato perché, come ho sempre detto, questa è casa mia e finalmente sono qua dopo aver giocato in altre squadre. Ora sono tornato con grande entusiasmo, questa è la cosa più importante. Sto aspettando tutti i tifosi San Siro, farò saltare lo stadio come facevo anni fa”.