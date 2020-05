Ibrahimovic: “Evita di giocare se non ami farlo con un vincente”

MILANO – Dopo esser rientrato ieri sera in Italia, Zlatan Ibrahimovic si è recato direttamente a Milanello dove trascorrerà le due settimane di quarantena obbligatoria. Attraverso un post su Instagram, lo svedese ha citato Michael Jordan scrivendo un messaggio che potrebbe anche essere rivolto ai vertici societari del Milan: “Bello guardare ‘The Last Dance’. Vedi cosa significa giocare con un vincente. O ti piace o non ti piace. E se non ti piace, non giocare”.

Un post che si presta a molteplici interpretazioni, magari non era diretto a nessuno in particolare ma, secondo i più maliziosi, potrebbe esser stato indirizzato proprio al club rossonero, il quale non sembra ancora convinto di proporre il rinnovo contrattuale alle condizioni chieste da Zlatan.

