Ibrahimovic: “Europa? Il campionato è lungo, pensiamo una partita alla volta”

MILANO – Fra i tanti temi affrontanti in conferenza stampa, Zlatan Ibrahimovic, tornato ad essere un centravanti del Milan, ha parlato anche dell’obiettivo di tornare a giocare in Europa: “Pensiamo una partita alla volta, poi vediamo cosa succede. Questa squadra può e deve fare indubbiamente di più, ha qualità importanti. Il campionato è lungo, c’è mezza stagione da disputare e bisogna lavorare tanto, credendoci sempre. Dobbiamo migliorare le cose in campo e io sono qui per questo”.