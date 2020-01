Ibra: “Tante chiamate dopo l’Atalanta, qui sento l’adrenalina”

MILANO – Nel corso della conferenza stampa, Ibra ha spiegato perché ha deciso di tornare in rossonero: “Dopo l’ultima partita in America, coi Los Angeles Galaxy, ho ricevuto la chiamata di Paolo. Mi ha chiesto quali idee avessi, come stessi, cose normali. A 38 anni ho avuto più richieste di quando ne avevo 28. Ero onesto, cercavo l’adrenalina, perché a quest’età non giochi per soldi ma cerchi qualcosa per andare al meglio. Poi ho parlato con Boban. È passato un mese, dopo la sconfitta con l’Atalanta c’erano tante chiamate. L’ultima volta ho lasciato il Milan senza il mio ok, la situazione era quella che era, ma alla fine ho deciso di tornare: questa è casa mia”.