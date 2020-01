Ibra sul derby: “Quello di Milano è il più bello di tutti”

MILANO – Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic ha infiammato il cuore della tifoseria rossonera e, fra i vari argomenti toccati in conferenza, lo svedese non poteva non parlare anche della stracittadina: “Il derby è sempre una grande partita. E’ una sfida speciale per la città, per la gente e ovviamente per le squadre. Ho giocato tanti derby in carriera, ma quello di Milano è il più bello in assoluto. Non so come andrà il prossimo, vedremo. Io penso solo ad oggi e poi a domani: un passo alla volta, step by step”.