Ibra subito in campo: nel pomeriggio amichevole a Milanello

MILANO – Mentre il popolo rossonero festeggia per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, il Milan continua a prepararsi per la ripresa del campionato. Lunedì, nel giorno dell’Epifania, la squadra di Pioli ospiterà a San Siro la Sampdoria per la penultima giornata del girone d’andata. Oggi, alle ore 15, ci sarà a Milanello un’amichevole a porte chiuse contro la Rhodense. Alla partita dovrebbe prendere parte anche Ibra, intenzionato a recuperare la miglior condizione possibile per mettersi subito a disposizione di Pioli.