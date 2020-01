MILANO – Durante la conferenza stampa svoltasi a Casa Milan, Zlatan Ibrahimovic ha ricordato anche quando, nell’estate del 2012, dovette lasciare il club rossonero per approdare al Paris Saint-Germain: “Lasciare il Milan è stato uno dei momenti più difficili della mia carriera. Ora sono davvero felice di essere tornato. A trentotto anni firmare per il Milan non è concesso a tutti, è una bella cosa. Non vengo per fare la mascotte, sono qui per aiutare la squadra in campo”.