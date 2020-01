Ibra: “Il Milan è sempre il Milan, la storia non si può cambiare”

MILANO – Questa mattina Zlatan Ibrahimovic è stato presentato in conferenza stampa nella sede rossonera. Ecco alcune sue dichiarazioni: “Il Milan è sempre il Milan, l’immagine non si toglie, la storia non si può cambiare. La squadra forse non è quella di prima, sono successe tante cose dopo la cessione del club da parte di Berlusconi. Io non ho alibi, sono ancora attivo come calciatore: l’importante è quello che succede in campo, penso sempre in modo positivo. Se non ci credevo non ero seduto qui accanto a queste leggende, Maldini e Boban; averli in campo sarebbe meglio, ma anche accanto non è male. Siamo qui per migliorare tutti”.