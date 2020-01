Ibra a Sky: “Grande rapporto coi tifosi, voglio farli divertire”

MILANO – Al termine della conferenza stampa che si è svolta a Casa Milan, Zlatan Ibrahimovic è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport: “Ho un bel rapporto con i milanisti, quando ero qua la prima volta ho cercato di dare qualcosa di importante. Senza di loro è difficile giocare: sono loro che ti danno l’adrenalina e lo spirito giusto per scendere in campo. Il Milan mi ha dato la gioia di giocare a calcio, questa è la cosa più importante. Infatti ho scelto di tornare, potevo scegliere altre squadre ma questa è casa mia”.

SULLE SUE CONDIZIONI – “Ho parlato ieri col mister, mi ha chiesto come stavo. Non ho toccato pallone dall’ultima partita ma non c’è problema. Sono carico e ho voglia di giocare. Momento difficile? Dobbiamo iniziare a vincere per migliorare la situazione e alzare il livello di tutta la squadra. Voglio divertirmi in campo per dare ai tifosi quello per cui pagano, facciamo saltare San Siro”.