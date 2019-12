Hutter (Eintracht): “Rebic? Non so ancora quando, ma tornerà”

MILANO – Ante Rebic è sempre più lontano dal Milan e, al tempo stesso, più vicino al ritorno in Germania. L’attaccante croato ha cenato nei giorni scorsi con i suoi ex compagni dell’Eintracht Francoforte e, probabilmente, si riunirà a loro a gennaio. Anche il tecnico dell’Eintracht, Adi Hutter, ne ha parlato in conferenza prima della partita contro il Colonia: “​Per caso eravamo nello stesso ristorante. Ho parlato con lui 20 minuti, è stata una bella chiacchierata. Non si è mai slegato dall’Eintracht, qui ha fatto bene. Sono stato molto contento di vederlo, così come lui era felice di vedere i suoi ex compagni. Torna a gennaio? A Milano è in prestito, sicuramente tornerà, ma non so quando. Vediamo cosa succederà”.