Hubner: “Suso ha dei buoni spunti, ma giocare a destra lo penalizza”

MILANO – L’ex attaccante Dario Hubner, contattato da MilanNews.it, si è espresso sul pessimo rendimento di Jesus Suso: “A me piace un calcio in cui gli esterni giocano sulla fascia giusta e non a piede invertito, quindi i destri a destra e i mancini a sinistra. Io, da attaccante, ho sempre odiato i cross a rientrare: non sopportavo la traiettoria che prendeva la palla. Ieri Suso ha avuto la possibilità di fare due cross potenzialmente pericolosi con il destro, ma ha fatto fatica a crossare perché non è il suo piede e non ha fatto una bella figura. E’ un giocatore che ha degli spunti interessanti, ma dovrebbe giocare a sinistra, così da poter crossare con il suo piede migliore”.