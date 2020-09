Hauge, sì alla convocazione contro lo Spezia

MILANO – Il Milan ha il suo norvegese, che oggi svolgerà le visite mediche di rito e poi firmerà il suo nuovo contratto, dopo essere stato pagato 5 milioni di euro dal club di via Aldo Rossi. Pioli avrà così a disposizione una nuova freccia per il suo attacco: Hauge è ideale per il 4-2-3-1 milanista visto che può giocare su entrambi le fasce ed eventualmente anche da trequartista alle spalle della prima punta. Lo si potrà eventualmente vedere in campo contro lo Spezia già in questa prossima giornata di campionato.