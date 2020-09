Hauge, domani giornata decisiva? Ma c’è un problema…

MILANO – Procede la trattativa del Milan per il classe ’99 Hauge, tanto che domani potrebbe essere il giorno della verità. L’attaccante del Bodo/Glimt ha dato la sua disponibilità al trasferimento in rossonero. Nonostante ciò la dirigenza meneghina deve ancora trovare l’accordo con il club finnico che sta ascoltando il Manchester United e i due club della Red Bull: il Lipsia e il Salisburgo.

PROBLEMA – Se come riportato dal portare gianlucadimarzio.com, domani potrebbe essere la giornata decisiva. Se così fosse, nelle ultime ore, sarebbe nato un problema: ovvero quando far arrivare l’attaccante visto che il Bodo/Glimt sta ancora disputando la stagione 2019/20. L’ipotesi che si sta facendo largo nelle ultime ore è quella di far arrivare Hauge, all’ombra del Duomo, a dicembre: ovvero quando il campionato finlandese sarà terminato.