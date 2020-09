Calciomercato Milan, grandi notizie! Vittoria e nuovi colpi: “Contatti avviati!”

Calciomercato Milan, nuovi colpi in arrivo: occhio a due piste calde

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – La stagione dei rossoneri è iniziata nel migliore dei modi, anche se la rosa non è ancora del tutto completa e Stefano Pioli aspetta ancora rinforzi dal calciomercato. Ma sembra che il tecnico rossonero non dovrà aspettare ancora a lungo. Nelle ultime ore infatti sono arrivate due notizie molto interessanti, che faranno certo piacere sia ai tifosi che al tecnico. La dirigenza si sarebbe infatti messa sulle tracce di due veri gioielli: due giovani di grande prospettiva, colpi pienamente in linea con la politica di Gazidis e del Fondo Elliott.

Stando a quanto riferisce Tuttosport, Maldini avrebbe avviato i contatti con l’entourage di Ozan Kabak, difensore dello Schalke 04 già accostato al Milan in passato. Il giovane centrale turco è un vecchio pallino dei rossoneri, che stavolta potrebbero finalmente portarlo a Milanello. La difesa ha incredibilmente bisogno di un rinforzo e il profilo di Kabak potrebbe essere perfetto per puntellare la retroguardia: col suo grande talento, il turco potrebbe anche candidarsi spesso ad un posto da titolare. Inoltre, si tratterebbe di una vera occasione. Lo Schalke 04 ha appena detto addio al suo allenatore, esonerando David Wangner, e sta andando incontro ad una rivoluzione totale. Ma, come detto, Maldini ha messo gli occhi anche su un altro gioiellino.

Dall’Inghilterra arriva un’altra grande notizia: il Milan sarebbe in pole position nella corsa ad Alex Luna, ala argentina classe 2004. A riferirlo è il quotidiano inglese Mirror, che segue la situazione visto l’interesse del Manchester United. Luna è un vero baby fenomeno, già nel mirino delle grandi d’Europa, che nonostante i soli sedici anni d’età ha già incantato tutti i media sudamericani, che non hanno fatto mancare paragoni eccellenti. Ma non è finita qui. Maldini prepara i botti finali: altri 5 colpi e una (grossa) sorpresa per chiudere il mercato! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA