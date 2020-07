Gytkjaer al Monza. Lucci: “Ha chiesto informazioni sull’Italia e sul Monza a Kjaer”

MILANO – Alessandro Lucci ha rilasciato un’intervista al portale Monza-news.it, ai quali ha parlato dell’arrivo in brianza del suo assistito Christian Gytkjaer. Ecco cosa ha detto: “Si è trattato di un’operazione lampo, sono stato contattato dal ds Antonelli solo 15 giorni fa dicendomi che voleva vedere dal vivo il ragazzo visto che erano interessati. Allora siamo volati a Cracovia per assistere a Cracovia-Lech Poznań e poi a Poznań per Lech Poznań-Jagiellonia . Dunque, una volta tornati, voleva chiudere l’operazione. Antonelli e Galliani sono stati dei fenomeni perché in pochi giorni hanno saputo sbaragliare una folta concorrenza, almeno otto club di cui un paio in Serie A. Il giocatore ha parlato con alcuni suoi connazionali e in particolare Kjaer del Milan, di cui è amico, per chiedere informazioni sia sull’Italia sia sul Monza. Ha capito che con Berlusconi e Galliani il Monza aveva progetti ambiziosi per quest’anno e per i prossimi e ha sposato la causa biancorossa. Non sarebbe mai sceso in Serie B se non fosse arrivata la chiamata del Monza”.

