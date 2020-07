News Milan, i tifosi godono: Gazidis rompe gli indugi, accordo ad un passo!

News Milan, nuova proposta: la fumata bianca può essere ad un passo

MILAN NEWS – Un Milan da 10 e lode nel periodo post lockdown non è bastato per conquistare direttamente i gironi di Europa League. Il ritorno ai vecchi fasti ripartirà comunque da questi mesi ad altissimo livello dei ragazzi di Pioli. Anche per quanto concerne il mercato la società si sta muovendo con decisione per risolvere le situazioni più intricate e per costruire una squadra che possa competere minimo per un piazzamento Champions. Proprio nelle ultime ore sembrerebbe essere arrivata la svolta per quanto concerne la trattativa che, probabilmente, sta più a cuore ai tifosi rossoneri. Ecco i dettagli >>>CONTINUA A LEGGERE