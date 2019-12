Guidolin: “Milan, un vero tracollo. Brutto vedere la squadra arrendersi”

MILANO – Francesco Guidolin, allenatore e commentatore televisivo, ha detto la sua sulla sconfitta rimediata ieri dal Milan ai microfoni di Dazn: “La cosa peggiore è stata vedere il Milan non reagire. Bisogna difendere anche un risultato negativo, per evitare l’imbarcata, invece i rossoneri hanno issato bandiera bianca. Questa è la cosa più brutta che abbia fatto vedere la squadra a Bergamo. Pioli è un amico, un bravo allenatore e una persona serissima; sono sicuro che farà bene, ma deve ripartire proprio dalle cose che vanno migliorate. La giornata storta può capitare, ma non un risultato del genere: con l’Atalanta c’è stato un vero tracollo”.