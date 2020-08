Gravina preoccupato: “Sistema protocolli insostenibile per i dilettanti. Preoccupato per la ripartenza”

MILANO – Al termine del Consiglio Federale, che si è tenuto ieri, il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha manifestato alcune preoccupazioni, come riportato quest’oggi da “Il Corriere della Sera”: “Il sistema attuale dei protocolli è assolutamente insostenibile per i dilettanti e parzialmente lo è anche per il professionisti, il calcio italiano non può che essere molto preoccupato per le condizioni della ripartenza. Rischiamo lo smacco definitivo“.

