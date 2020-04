Gravina: “Chi spera nell’annullamento della stagione non vuole il bene del calcio”

MILANO – Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha rilasciato un’intervista a Rai Radio Uno, ribadendo la ferma volontà di riprendere la stagione e portarla a termine: “E’ un momento difficile per tutto il Paese, di conseguenza anche per il mondo del calcio. Ma con disponibilità e buonsenso sono sicuro che troveremo la giusta via. Chi invoca oggi ad alta voce l’annullamento e la sospensione dei campionati credo che non voglia bene né al calcio, né agli italiani, perché non vuole dare una speranza di futuro e di ripartenza. Mi dispiace, ma io terrò duro fino alla fine”.

