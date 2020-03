Gilardino: “A Berlino eravamo sfavoriti ma abbiamo vinto, ce la faremo anche stavolta”

MILANO – In questi giorni di quarantena Sky Sport ha deciso di mandare in onda, per i suoi abbonati, le partite giocate dall’Italia nel Mondiale vinto nel 2006. In un’intervista concessa a La Stampa, ne ha parlato l’ex centravanti Alberto Gilardino: “Ho rivisto le sfide e mi sono emozionato, anche se non sono uno che vive di ricordi. È stata una bella idea, una valvola di sfogo che ha portato un minimo di serenità in un momento negativo. Ora stiamo affrontando un’altra grande partite e sono convinto che riusciremo a vincere anche stavolta. Noi a Berlino non eravamo favoriti, ma siamo riusciti ad alzare al cielo la coppa. Era un momento difficile per il calcio italiano: siamo usciti vincitori e ce la faremo anche in questa occasione”.

