Ghirelli: “Il desiderio principale è portare a termine i campionati”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da ‘TuttoBari’, Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato della volontà di portare a termine la stagione in corso che è stata momentaneamente sospesa: “Noi dobbiamo lavorare per portare a termine il campionato. Questo per un semplice motivo: il campionato ha avuto e avrà un suo svolgimento, chi ha lavorato bene deve essere promosso e chi ha avuto una stagione complicata retrocederà, permettendo di salire a quelle società che hanno vinto la Serie D. Play-off annullati? E’ un’ipotesi da tenere attualmente in considerazione, ma per noi concludere il campionato vuol dire terminare con i play-off. Ci sarà il Consiglio Federale lunedì 23, che dovrà rivedere e valutare tutte le proposte delle varie leghe. Credo che il presidente Gravina sia intenzionato a rispettare la conclusione di questo campionato”.

