Ghirelli: “Al primo posto va messa la salute di calciatori e tifosi”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Radio Rai, Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro, ha parlato della situazione legata al Coronavirus: “Bisogna gestire l’emergenza mettendo al primo posto la sicurezza e la salute di calciatori e tifosi. E’ un momento molto delicato. La Lega Pro si sta impegnando a garantire proprio la massima sicurezza. Non sottovalutiamo né amplifichiamo la situazione, ma la monitoriamo restando costantemente in contatto con le autorità”.

