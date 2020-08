Gazzetta dello Sport – Milan, Ibra bis: ci siamo

MILANO – “Milan, Ibra bis: ci siamo. Sette milioni con gli sgravi fiscali”. E’ questo il titolo proposto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport in prima pagina, in riferimento all’accordo, ormai ad un passo, tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic. Quest’ultimo si è convinto ad accettare la cospicua offerta presentata dal club e tra oggi e domani dovrebbe arrivare la firma sul nuovo contratto. Mister Pioli, dal canto suo, non vede l’ora di ritrovare l’attaccante svedese a Milanello, dove gli allenamenti in vista della prossima stagione sono iniziati ieri senza di lui.

