Calciomercato Milan, Sky dà la notizia: “Maldini ha incontrato l’agente di…”

Calciomercato Milan, Maldini punta due gioielli e incontra l’agente: i dettagli

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – "Sarà una campagna acquisti fatta di acquisti mirati", ha detto ieri Paolo Maldini. Il dt rossonero sta lavorando per costruire un Milan di livello più alto di quello dell'anno scorso. La politica della società è sempre incentrata sullo sviluppo dei giovani, anche se con le dovute eccezioni. Ed è proprio del futuro di due giovani talenti che la dirigenza ha discusso oggi. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, a Casa Milan si sarebbe tenuta una riunione tra i dirigenti rossoneri e il procuratore Stefano Castagna. L'agente cura gli interessi di diversi calciatori, tra cui i due gioielli sudamericani Iago Amaral e Fabricio Bustos, per cui funge da intermediario per l'Italia. Si tratta di due prospetti di altissimo livello, che erano già stati accostati al Milan nelle ultime settimane. È dunque probabile che con l'incontro di oggi il Milan abbia provato a dare l'accelerata decisiva ad entrambe le operazioni. Iago, terzino sinistro in forza all'Augsburg, potrebbe essere il prossimo vice di Theo Hernandez. Trattandosi di un giocatore molto giovane (1997), sarebbe un colpo pienamente in linea con la politica di Elliott. L'altro gioiello nel mirino dei rossoneri, Bustos, è uno dei prospetti più interessanti del panorama argentino. Si tratta di un esterno sinistro che può ricoprire anche il ruolo di terzino, un classe 1994 per cui sembra davvero arrivato il momento di lanciarsi nel grande calcio europeo. L'incontro di oggi potrebbe aver posto più di una base per far decollare entrambe le trattative, e probabilmente avremo novità molto presto.