Gattuso: “Io sulla panchina dell’Inter? Mai dire mai…”

MILANO – Alla vigilia di Napoli-Juventus, Gennaro Gattuso, allenatore dei partenopei, ha parlato in conferenza stampa, rispondendo anche ad una domanda su un suo ipotetico approdo sulla panchina dell’Inter: “In futuro non so cosa potrà accadere. Io sono un professionista, poi mi fermo e ragiono: ho scritto pagine importanti per il Milan, ci ho giocato moltissimi anni vincendo tutto, l’ho anche allenato, ma nella vita mai dire mai. Tradimento? Trovo che non sia un termine corretto”.