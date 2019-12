Gasperini: “Il Milan ha una pressione diversa: deve sempre confrontarsi col suo passato”

MILANO – Dopo la vittoria per 5-0 ai danni del Milan, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa: “Oggi è stata una prestazione fantastica sotto tutti gli aspetti, e giocavamo contro il Milan, che rimane un avversario importante. Noi abbiamo grande rispetto, è una squadra cresciuta molto nelle ultime settimane. Siamo partiti molto concentrati, una partita del genere se l’aspettavano in pochi. Abbiamo giocato con determinazione, intensità e qualità, segnando gol bellissimi. Il Milan ha una pressione diversa rispetto a noi, perché deve confrontarsi sempre con il suo passato. Il contesto intorno a noi ci favorisce”.