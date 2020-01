Gandini: “Ibra? Per lui il Milan vale tantissimo”

MILANO – Umberto Gandini, ex dirigente rossonero, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio parlando di Milan: “Il Milan sul mercato sta facendo quello che già volevano fare in estate. Ci sono delle operazioni da fare in base alle occasioni che si presentano. Se c’è la possibilità di vendere Piatek a certe cifre, perché non farlo? Il Milan ha una situazione di costi-ricavi decisamente sbilanciata. Ibra? Per lui tornare non è stata una scelta difficile, Zlatan ha scelto di venire a dare una mano ad un club che per lui vale tantissimo. È un giocatore possente, di grande fisicità, che ti aiuta a risolvere le gare”.