G.Di Marzio: “Milan, sarebbe un errore non puntare su Paquetà”

MILANO – Il Paris Saint-Germain non molla Lucas Paquetà. Leonardo è determinato a portare il centrocampista all’ombra della Tour Eiffel e i contatti col Milan sono già partiti. I rossoneri chiedono minimo 35 milioni di euro, ma in molti sono contrari all’idea di cedere il brasiliano classe ’97, arrivato a Milano appena un anno fa. Ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, ne ha parlato l’ex allenatore Gianni Di Marzio: “Sinceramente punterei su Paquetà, come intermedio. E’ arrivato in Italia come il nuovo Kakà. L’ho visto molto bene in Sudamerica, nessun osservatore lo aveva notato. Però bisogna puntarci”.