G.Di Marzio: “Milan, Ibra sarà un leader. Ma non venderei Piatek”

MILANO – Gianni Di Marzio, ex allenatore e attuale opinionista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio esprimendosi anche sul Milan e sul ritorno di Ibrahimovic: “Non conosco le attuali condizioni di Ibra. Giocare in America è diverso, c’è un altro ritmo. Tatticamente potrebbe diventare un problema: essendo una prima punta, con Piatek si pesterebbe i piedi. Idem con Leao. Sul piano caratteriale, però, saprà condizionare psicologicamente il gruppo, sarà un leader. Ma il problema è che il leader deve essere sempre l’allenatore, e non credo che Pioli lo sia. Piatek? Non mi priverei di lui. Il Milan segna poco e non credo sia una buona idea cedere il polacco. Io proverei a farlo giocare prima punta con Ibra libero di svariare in attacco. Ma riuscirà il Milan, anche con Ibra, a recuperare terreno per entrare in Europa? Ho questo grande dubbio”.