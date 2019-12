Fontana: “Ibra? La squadra ne trarrà giovamento sul piano della personalità”

MILANO – Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato sul suo profilo Facebook il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic: “Come dicono dalle nostre parti ‘Piutost che nigot, l’è mej piutost’. Il ritorno di Ibra, per noi tifosi del Milan, è un pannicello caldo per lenire le delusioni di una stagione per ora povera di soddisfazioni. Quantomeno sul piano della personalità e della determinazione il livello della squadra dovrebbe avere giovamento. Sperem!!!”.