Foggia: “La cosa più importante è tutelare la salute, ma spero che i campionati finiranno regolarmente”

MILANO – Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento ed ex calciatore del Milan, ha parlato a OttoChannel della situazione che sta vivendo il calcio italiano per l’emergenza Coronavirus: “Parlare di calcio in questo momento credo sia superfluo. Non abbiamo conoscenza massima del problema, ma c’è paura perché siamo persone con relative famiglie. In situazioni del genere, quando non c’è un messaggio chiaro e forte, si rischia di infilarsi in un tunnel senza via di uscita, per cui trovo giusto che il governo tuteli la salute di tutti. I campionati? Adesso si fanno mille ipotesi, purtroppo è un evento inedito e trovare una soluzione è più complesso. Spero comunque che i campionati possano terminare regolarmente, altrimenti sarebbe qualcosa di tragico. E’ un momento davvero brutto, abbiamo sottovalutato il problema, dimostrandoci italiani ancora una volta”.

