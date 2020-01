MILANO – Filippo Galli, ex difensore ed ex responsabile del settore giovanile rossonero, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss di Andrea Petagna: “Credo che Petagna sia pronto per il Napoli. Ha raggiunto la maturità. È una classica prima punta che si muove molto su tutto il fronte d’attacco. Può adattarsi al gioco del Napoli. Gattuso lo conosce molto bene ormai. Sa giocare bene anche palla al piede”.