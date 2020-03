FIGC, Gravina ribadisce: “La priorità è finire i campionati entro l’estate”

MILANO – Nonostante Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, spinga affinché la stagione termini qui, Gabriele Gravina, numero uno della Federcalcio, insiste per trovare una soluzione che consenta ai campionati di ripartire. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate sulle frequenze di Radio Cusano Campus: “La priorità è terminare la stagione entro l’estate, senza compromettere la prossima. Non possiamo permetterci un’estate piena di contenziosi sul profilo procedurale e legale. Il Ministro Spadafora ha detto che proporrà il blocco delle attività sportive fino alla fine di aprile compresi gli allenamenti, ma aspetterei prima la decisione del Consiglio dei Ministri. I nostri campionati sicuramente non riprenderanno prima di maggio, ma questo era uno scenario che avevamo già ipotizzato”.

