Figc, Gravina: “Il prossimo campionato potrebbe durare 5 mesi”

MILANO – Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, ha sottolineato come si stia facendo di tutto per trovare delle soluzioni che consentano al campionato di ripartire. L’ipotesi più estrema è quella di tornare in campo a settembre, chiudendo la stagione a novembre e iniziando quella successiva a gennaio 2021. Di seguito, le sue dichiarazioni ai microfoni di Repubblica: “Se ci faranno ricominciare a inizio giugno, potremo terminare a fine luglio. Altrimenti, se ripartiremo a settembre, potremo chiudere a novembre e poi tornare in campo a gennaio. In questo caso dovremmo concludere la prossima stagione prima dell’Europeo, giocando quindi in cinque mesi. Stiamo cercando di coordinarci con le altre Federazioni. Ci sono diverse ipotesi, con più gironi e playoff per esempio”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...