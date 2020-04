Figc, Gravina: “Il campionato va portato a termine, c’è tempo”

MILANO – Intervistato dai microfoni del quotidiano ‘Repubblica’, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha ribadito la ferma volontà di riprendere il campionato, quando la situazione lo permetterà, per portarlo regolarmente a termine: “Quando il Paese tornerà a vivere e ci saranno le condizioni, tornerà anche il calcio. Il campionato va concluso, c’è tempo. E’ possibile persino riprendere il campionato senza giocare nel Nord Italia. Difficile giocare in città colpite come Bergamo, Brescia, Milano o Cremona. Un campionato giocato sotto la linea del Rubicone, senza gare al nord, è una possibilità”.

