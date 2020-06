Extra Calcio – Novak Djokovic positivo al Coronavirus

MILANO – Anche Novak Djokovic ha contratto il Coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso tennista serbo, numero uno della classifica ATP, con un comunicato. L’atleta nella stessa nota ha voluto esprimere la sua vicinanza anche agli altri tennisti impegnati insieme a lui in un torneo benefico in Serbia e Croazia, anche loro risultati tutti positivi, così come la moglie dello stesso Djokovic :«Mi spiace per ogni persona contagiata. Spero che nessuna di queste abbia complicazioni».

