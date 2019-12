Ex Milan – La Fiorentina in pressing su Cutrone

MILANO – Non sta procedendo nel migliore dei modi l’avventura in Inghilterra di Patrick Cutrone. L’ex attaccante rossonero non è riuscito finora ad imporsi al Wolverhampton, non è un titolare e segna col contagocce. Non è un caso che abbiano già iniziato a circolare diverse voci di mercato, che lo vedono vicino ad un rientro in Italia. I Wolves lo hanno pagato diciotto milioni più bonus la scorsa estate, ma potrebbero accettare di farlo partire in prestito con diritto di riscatto. Su Cutrone è forte il pressing della Fiorentina. Il club viola è in cerca di un attaccante: ad oggi si parla di un possibile ritorno di Nikola Kalinic in riva all’Arno, ma Cutrone rappresenta l’obiettivo numero uno.